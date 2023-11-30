Подмосковная хаски-деревня победила на премии «Сделано в России»

Хаски-деревню «Рузская Аляска» из Подмосковья признали победителем XXII ежегодной премии «Сделано в России – 2023». Она признана лучшей в номинации «Путешествия. По России с любовью». Об этом сообщает министерство культуры и туризма Московской области.

По словам руководителя проекта «Рузская Аляска» Наталии Басиной, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», он отличается от других проектов тем, что все собаки в этой деревне — бывшие «потеряшки» и «отказники». На конкурс проект выдвинуло именно подмосковное министерство.

Ранее туроператоры назвали самые популярные направления во время осенних каникул с 28 октября по 6 ноября. В этом списке Московская область заняла второе место. Билеты в столичный регион купили 17% туристов. Наиболее востребованным регионом оказался Краснодарский край. Туры туда приобрели 43% всех отдыхающих за этот период.