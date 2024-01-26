Суверенитет для всех

Значительным пороком мировой экономической системы, созданной после развала СССР и социалистического содружества, остается крайняя неравномерность развития стран и регионов. Одна из основных причин такого положения дел кроется в стремлении и способности коллективного Запада перераспределять ресурсы остального мира в свою пользу. С этой целью задействуются политические, экономические и силовые инструменты.

На современном этапе лидером «западного меньшинства» выступают США, чья политика сочетает протекционизм с навязыванием развивающимся экономикам свободы трансграничного движения западных капиталов, товаров и услуг. Для конкурентов у американцев всегда наготове санкции, провокации и прокси-войны. При администрации Барака Обамы санкционная дубина стала излюбленным рычагом американской внешней политики. Джо Байден и вовсе ведет против России «горячую» войну Запада руками украинцев.

Ощущение вседозволенности и безнаказанности свойственно британцам, для которых прежние колониальные практики — чуть ли не предмет национальной гордости. Изощренные технологии вмешательства в дела бывших колоний применяют континентальные европейцы, в том числе Франция, что, как мы видим на примере Западной и Центральной Африки, вызывает растущее неприятие.

Словом, англосаксы и другие западники и по сей день занимаются привычным делом — грабежом других народов, — пусть сейчас его и прикрывают лозунгами о свободе, демократии и прогрессе. Это и есть современный неоколониализм.

Конкретные практические последствия такой политики — опасные перекосы в мировом хозяйстве, дисбаланс в глобальном распределении труда и доходов. Решать проблемы, возникающие вследствие неоколониальных практик, пытаются при помощи манипуляций энергетическим, продовольственным, финансовым и другими рынками. Приведем несколько примеров из разных сфер.

Здравоохранение. В период пандемии COVID-19 распределение вакцин через механизм COVAX оставило экономически отстающие страны с острым недостатком прививок. При этом под давлением США и Евросоюза ВОЗ искусственно затягивала сертификацию российского препарата «Спутник».

Продовольственная безопасность. По данным ООН, в рамках пресловутой «Черноморской инициативы» по вывозу зерна с территории Украины в 2022–2023 годах из почти 33 млн т грузов в наиболее нуждающиеся страны Африки (Джибути, Сомали, Ливия, Эфиопия) было отправлено около 3%. Кроме того, африканцев практически полностью лишили доступа к удобрениям из России.

Один из ярких примеров неравномерного распределения доходов дает мировой рынок кофе. На втором саммите Россия – Африка в 2023 году президент Уганды Йовери Кагута Мусевени указал, что при общем объеме мирового рынка кофе в $460 млрд доходы Африки составляют менее $2,5 млрд, хотя это крупнейший производитель. При этом только Германия, закупающая сырье по миру, получает $6,8 млрд в год за счет его переработки и сбыта.

В финансово-экономической области неоколониальные практики проявляются в форме «заморозки» государственных и частных активов в западных юрисдикциях по геополитическим мотивам. Следующим шагом, по всей видимости, станет конфискация средств с их передачей в третьи руки по решению новых колонизаторов.

Подконтрольные США органы МВФ, не смущаясь, идут на нарушение собственного устава, лишь бы не выдавать России и Белоруссии доллары в обмен на специальные права заимствования. На этом фоне сюрреалистично выглядит почти безграничное, превышающее страновые лимиты выделение средств киевскому режиму, который их, очевидно, никогда не вернет.

«Богатые» страны Запада уклоняются от выполнения обязательств (например, о предоставлении нуждающимся странам $100 млрд в год на решение задач в области адаптации к изменению климата), но легко «находят» гораздо более крупные суммы на финансирование режима Владимира Зеленского.

Преступления против целых народов — историческая традиция военно-политических элит Евро-Атлантики. По самым скромным подсчетам, начиная с XIX века, одни только США пытались повлиять на внутриполитические процессы не менее чем в 150 странах. А из нынешних 193 государств — членов ООН лишь 22 никогда не подвергались вооруженным нападениям Великобритании.

Неотъемлемый элемент неоколониализма — распространяемые коллективным Западом поведенческие установки. Поощрение девиантных ориентаций в половой жизни, отрицание человеческой природы и прочие «шалости» используются для разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Насаждение деструктивных идей ведется с упорством и изворотливостью, достойными лучшего применения. Например, в подписанное в ноябре 2023 года соглашение о партнерстве между ЕС и членами Организации Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (главным образом торговый документ) включили требования о легализации партнерами Евросоюза абортов, ЛГБТ-повестки, всеобщего сексуального образования и других идеологических установок современной Европы. Попытка ряда карибских стран во главе с Ямайкой хотя бы отсрочить подписание документа вызвала угрозу лишить эту страну жизненно необходимого ей внешнего финансирования на реализацию социально-экономических программ.

Любые торгово-экономические соглашения США и ЕС подписывают только на условиях собственной исключительности. Кстати, такие условия были заложены и в соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, заминка с подписанием которого правительством Виктора Януковича стала поводом для государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Неоколониальные практики не исчерпываются приведенными примерами. Но их достаточно, чтобы сделать вывод об отсутствии у коллективного Запада морального права поучать кого бы то ни было.

Международно-политическая дискуссия о проблемах неравноправия в мировом сообществе началась не вчера. Тон в свое время задал Советский Союз, который более полувека назад внес решающий вклад в восстановление справедливости, добившись в 1960 году принятия в ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Эффект был колоссальным: независимость получили более 80 бывших колоний с населением 750 млн человек.

Однако баланс и равноправие в мире не были восстановлены до конца. Отказавшись от насильственного перекачивания ресурсов из колоний, бывшие метрополии перешли к ненасильственным практикам эксплуатации формально независимых стран, что законсервировало глобальное неравенство.

Сегодня всё большее число государств открыто выступает против несправедливой политики Вашингтона, его сателлитов и подконтрольных Западу международных организаций. Множатся примеры успешного межгосударственного сотрудничества вне западоцентричных структур. Набирают силу БРИКС, ШОС, обрело новое звучание Движение неприсоединения, на площадке ООН создана Группа друзей в защиту Устава Всемирной организации.

На пути к освобождению от неоколониальных пут еще многое предстоит сделать. Требуется выработать единый подход к определению неоколониализма. Идея борьбы с ним воспринимается странами по-разному — в зависимости от исторического опыта и современных реалий. Запад пытается дискредитировать процессы суверенизации как архаику и ревизионизм.

Важную роль в запуске международной дискуссии по всем аспектам этой актуальной темы призван сыграть Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» в Москве. Его учредительное заседание намечено на февраль этого года.

В заключение хотелось бы привести слова президента Российской Федерации Владимира Путина из его выступления на Всемирном русском народном соборе: «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира». Наряду со специальной военной операцией вкладом нашей страны в борьбу за справедливость становятся развенчание и низвержение неоколониализма.

Автор — дипломат, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора