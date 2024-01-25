Длившийся 10 лет ремонт филармонии завершат в 2024 году в Тамбове

В 2024 году в Тамбове должны завершить реконструкцию здания филармонии. Главная концертная площадка региона считается проблемным объектом, так как его реконструкция продолжается уже 10 лет.

В последний раз контракт на ремонтные работы заключали в июне 2023 года, а завершить их планировали к декабрю. Однако в конце ноября было подписано допсоглашение о переносе сроков на май этого года.

Работы проводятся за счет средств Резервного фонда правительства РФ и региональной госпрограммы «Развитие культуры», отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Также в планах властей — создать до конца 2024 года два виртуальных зала, на базе Жердевской и Моршанской детской школ искусств. Планируется оснастить Тамбовский областной краеведческий музей и историко-краеведческий музей Бондарского округа.

До конца года должны сделать модельной Центральную библиотеку Токаревского округа, построить в Тамбове Центр культурного развития, а в селе Петровское Петровского округа — ДК.

Ранее сообщалось, что в 2024 году единственный работающий в Черноземье аэропорт, в Тамбове, намерен возобновить рейсы в Сочи, Калининград, Казань и Екатеринбург, а также запустить новое направление в Минеральные Воды.