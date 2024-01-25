В Амурской области усилят мониторинг по гриппу птиц рядом с птицефермами
В Амурской области усилят мониторинг по гриппу птиц в радиусе нескольких километров вокруг крупных птицефабрик. Такое решение было принято в ходе совещания в региональном управлении ветеринарии в четверг, 25 января.
Подобные мероприятия в Приамурье проводятся ежегодно. Исследования начинаются в период весенней миграции водоплавающих и заканчиваются осенью. Основной акцент сделают на мониторинг диких перелетных пернатых, а также постоянно живущих рядом с человеком ворон, голубей и воробьев.
«Поскольку через область в период миграции летят огромные стаи гусей и уток, риски заноса в регион гриппа птиц резко возрастают. С учетом данных фактов решено усилить биобезопасность птицеводческих предприятий», — сказал глава управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов, его цитату приводит ИА PriamurMedia.
В 2023 году на Дальнем Востоке фиксировались вспышки гриппа птиц и один случай был зарегистрирован в Приамурье. Эта болезнь быстро распространяется и в 100% случаев заканчивается смертью поголовья, что влечет за собой большие убытки для владельцев пернатых.