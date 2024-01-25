Два жителя Брянска отравились угарным газом
В Брянске два человека отравились угарным газом в садовом обществе «Коммунальник». Потерпевшие отказались от госпитализации.
Инцидент произошел в ночь на 25 января. По данным NASHBRYANSK.RU, брянцы пострадали из-за утечки газа в результате нарушения правил эксплуатации газовой колонки.
Медики осмотрели потерпевших и оказали помощь. Брянцы отказались ехать в больницу.
В подмосковном Королеве 23 января угарным газом отравились мать и пятеро детей. Установлено, что женщина готовила ужин, когда вся семья почувствовала себя плохо. Причиной отравления стала неисправность газовой колонки, в работе которой в последнее время наблюдались перебои.