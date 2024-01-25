Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Астрахани
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в заброшенном деревянном здании в Астрахани. В результате происшествия погибли три человека.
Информация о возгорании поступила в ночь на 24 января. В Кировском районе загорелся трехэтажный деревянный дом, огонь распространился на площади 150 кв. м. Пожар охватил два жилых дома и хозяйственную постройку. В тушении участвовали 63 человека, задействовано 15 единиц техники.
Тело одного мужчины обнаружили во время тушения пожара. Ликвидировать возгорание удалось только к 16:00 24 января. Тела мужчины и женщины обнаружили в ходе разбора завалов. Об этом пишет «Астрахань 24».
Специалисты устанавливают причины горения. Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки.
В Курске ночью 24 января загорелся частный жилой дом. В ходе тушения обнаружены тела трех человек.