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Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Астрахани

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Следственный комитет начал проверку по факту пожара в заброшенном деревянном здании в Астрахани. В результате происшествия погибли три человека.

Информация о возгорании поступила в ночь на 24 января. В Кировском районе загорелся трехэтажный деревянный дом, огонь распространился на площади 150 кв. м. Пожар охватил два жилых дома и хозяйственную постройку. В тушении участвовали 63 человека, задействовано 15 единиц техники.

Тело одного мужчины обнаружили во время тушения пожара. Ликвидировать возгорание удалось только к 16:00 24 января. Тела мужчины и женщины обнаружили в ходе разбора завалов. Об этом пишет «Астрахань 24».

Специалисты устанавливают причины горения. Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки.

В Курске ночью 24 января загорелся частный жилой дом. В ходе тушения обнаружены тела трех человек.

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