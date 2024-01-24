Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Курске
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Курской области. Об этом сообщили на сайте Главного управления (ГУ) МЧС России по региону в среду, 24 января.
Указано, что пожар произошел в Курске, на улице 4-й Кожевенной. Сообщение об инциденте поступило в 02:32, на место были направлены 39 человек и 12 единиц техники от МЧС России, над ликвидацией последствий пожара работали сотрудники полиции, работники скорой помощи, пожарные, газовая служба и сотрудники электрослужбы.
«В результате пожара огнем поврежден жилой дом размером 8х15 метров, обнаружены тела трех человек», — сказано в публикации.
Ранее в тот же день в Челябинской области загорелась мебельная фабрика. Площадь возгорания достигла 3,6 тыс. кв. м. На месте происшествия в настоящее время работают более 60 специалистов и 18 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщалось.