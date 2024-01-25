Эксперты оценили рост объема POS-кредитов

В «Тинькофф Кредит Брокере» заявили о существенном росте объемов POS-кредитования и рассрочек в ушедшем году. Как сообщили эксперты компании, общий объем рассрочек и POS-кредитов, выданных «Тинькофф Кредит Брокером» в 2023 году, составил 100,5 млрд рублей. Это на 76% больше, чем в 2022 году.

В общей сложности, за 2023 год «Тинькофф Кредит Брокер» оформил более 2,1 млн рассрочек и POS-кредитов. Таким образом, их число увеличилось на 50% по сравнению с 2022 годом. Основную долю в этом объеме (87%) занимают рассрочки. При этом рассрочки и POS-кредиты, выданные онлайн, составили 88% от общего объема выдачи. При этом более 8 млрд рублей из указанных сумм было выдано через бизнесы, у которых отсутствует собственный сайт и работа ведется только через аккаунты в социальных сетях. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году.

Как сообщили представители «Тинькофф Кредит Брокера», рассрочки и POS-кредиты пользуются особой популярностью при покупке электроники, бытовой техники, а также онлайн-образования.

«В 2023 году рынок POS-кредитования, по нашим оценкам, вырос на 24%. В частности, объем выданных рассрочек и POS-кредитов "Тинькофф Кредит Брокера" увеличился за год на 76%. В 2024 году мы ожидаем прирост рынка порядка 10%. Преимущественно рост будет обеспечен несколькими факторами: ростом чеков на фоне сохраняющейся инфляции, ростом спроса на подключение рассрочек со стороны бизнеса и популяризацией этого вида оплаты», — рассказал руководитель «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Зайцев.

Сдерживающими факторами роста рынка, по его словам, станует ужесточение регуляторной политики — увеличивающаяся ставка, ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ), которое позволило сократить долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. «Тем не менее, для торговых сетей рассрочка останется эффективным способом повышения продаж», — заключил Зайцев.

В 2023 году число партнеров «Тинькофф Кредит Брокер» выросло на 40%, сообщили представители сервиса. На данный момент услуги подключили уже более 200 тысяч компаний.