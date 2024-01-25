В Приморье произошел пожар на руднике «Николаевский»
В Приморском крае пожар произошел на Николаевском руднике. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«Горноспасатели МЧС России работают на руднике «Николаевский», — говорится в сообщении в Telegram.
В МЧС поступила информация о задымлении на горизонте 275 м.
Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. На поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике.
Ранее в этот день произошло возгорание в селе Еловое под Красноярском. Пожар вспыхнул в цеху на площади свыше 1,7 тыс. кв. м. Уточняется, что в тушении пожара задействованы 27 специалистов и восемь единиц техники.