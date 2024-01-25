В цеху под Красноярском вспыхнул пожар на площади 1,7 тыс. кв. м
В селе Еловое под Красноярском произошел пожар в цеху на площади свыше 1,7 тыс. кв. м. Об этом в МЧС РФ сообщили 25 января.
По предварительным данным, пожар вспыхнул в цеху по производству лодок.
«Огонь охватил 1,7 тыс. кв. м. Самостоятельно из здания вышли 40 человек. Пострадавших нет», — пишет МЧС России в своем Telegram-канале.
В настоящий момент пожар локализован.
Уточняется, что в тушении пожара задействованы 27 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее в этот день был потушен пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе Краснодарского края, который произошел в ночь на 25 января. По словам главы Туапсинского района Краснодарского края Сергея Бойко, горела вакуумная установка.