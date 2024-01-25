В Японии суд приговорил к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto

В Японии суд приговорил к смертной казни мужчину, устроившего поджог анимационной студии Kyoto Animation Co. Об этом 25 января сообщило агентство Kyodo.

«Синдзи Аоба приговорен к смертной казни за поджог компании Kyoto Animation в 2019 году, в результате которого погибли 36 человек», — передают журналисты.

Также в огне пострадали 32 сотрудника. Всего на момент пожара в здании студии находились 70 человек.

Таким образом суд удовлетворил требование прокуроров о смертной казни подсудимого. В то же время адвокаты мужчины утверждали, что в момент поджога он был психически недееспособен и страдал бредом, и настаивали на смягчении приговора или оправдании.

Однако председательствующий судья Кейсуке Масуда заявил, что 45-летний Аоба в то время «не находился в состоянии умственной недееспособности или ограниченных способностей».

Сам же подсудимый рассказал, что совершил поджог из-за убеждения в том, что студия украла идею его романа, с которой он участвовал в конкурсе, проводимом компанией.

Отмечается, что судебный процесс начался лишь в сентябре 2023 года, спустя более чем четыре года после происшествия. Причиной этому стало состояние здоровья преступника — он также получил в пожаре опасные для жизни ожоги и нуждался в серьезной реабилитации. В зал суда он прибыл в инвалидной коляске, которую, как пишет издание, толкал надзиратель. Лицо и шея Аобы были покрыты шрамами от ожогов.

Журналисты также рассказали, что пожар в анимационной студии стал самым массовым убийством в Японии после поджога здания в Токио в 2001 году. Там погибли 44 человека.

Пожар произошел 18 июля 2019 в 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Огонь ликвидировали через пять часов. В спасательных работах было задействовано около 40 пожарных расчетов.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали крики «Умрите!». Директор студии заявил, что они получили письма с угрозами на электронную почту. Полиция выяснила, что Аоба за полчаса до случившегося купил 40 л бензина на автозаправке, расположенной недалеко от студии.