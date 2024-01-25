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Мэр колумбийской Тунхи Краснов рассказал о начавшемся расследовании генпрокуратуры

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Фото: соцсети
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Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование в отношении уроженца Саратова Михаила Краснова, который был избран мэром города Тунха в департаменте Бояка. 25 января Краснов в беседе с «Известиями» признал этот факт и назвал возможные причины происходящего.

«Да, есть расследование, но это нормально, здесь много кого исследуют. По поводу чего? Во-первых, у меня двойное гражданство, но по закону это не запрещается», — поделился он.

Кроме того, по словам Краснова, у него был контракт с университетом, по закону нельзя заключать контракт за год до выборов. Однако, как отмечает новоназначенный мэр, это была преподавательская деятельность, которая является исключением из правила.

О начале расследования генпрокуратуры в отношении Краснова сообщалось ранее, 23 января. Согласно гражданской жалобе, Краснов подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии 6 декабря 2022 года, а 29 октября 2023-го он уже был избран мэром Тунхи. Это может быть основанием для невозможности занимать данную должность, добавили в генпрокуратуре.

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О победе Михаила Краснова на выборах в городе Тунха с населением 150 тыс. человек стало известно 30 октября. Краснов набрал 31,56% голосов. Он рассказал «Известиям», что выборы были конкурентными, при этом русское происхождение не помешало стать кандидатом от колумбийского народа, поскольку жители города устали от прежних политиков.

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