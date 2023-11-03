Уроженец Саратова рассказал о своей победе на выборах в Колумбии

Экономист Михаил Краснов, родившийся в Саратове, рассказал 3 ноября «Известиям» о своей победе на выборах мэра колумбийского города Тунха и дальнейших планах работы.

Прошедшие выборы будущий мэр назвал конкурентными. При этом русское происхождение не помешало стать кандидатом от колумбийского народа, поскольку жители города устали от прежних политиков и проголосовали бы за любого непохожего на них кандидата, рассказал Краснов.

По его мнению, русские и латиноамериканцы в чем-то похожи, а для девяти из десяти жителей Колумбии Россия обладает позитивным образом.

Своей главной целью после вступления в должность Краснов назвал экономическое развитие населенного пункта за счет роста частного сектора и привлечения инвестиций. Сейчас в структуре местной экономики преобладает государственный сектор и многие жители уезжают из-за отсутствия работы, поделился он.

При этом Краснов отметил стратегически выгодное расположение города в связи с возможностью выхода на национальный рынок Колумбии, а также из-за близости сравнимой по населению с Москвой Боготы.

В этой связи он обратился к российским бизнес-кругам и пригласил приезжать из России в Тунху всех желающих предпринимателей. Хотя в данный момент продолжается передача дел от прежней администрации, Краснов уже приступил к налаживанию соответствующих контактов.

О его победе на выборах в городе Тунха с населением 150 тыс. человек стало известно несколько дней назад, 30 октября. Краснов набрал 31,56% голосов, он вступит в должность с 1 января следующего года и будет занимать ее в течение четырех лет.

Краснов родился в Саратове в 1978 году. У него четыре степени магистра, также он говорит на шести языках. В Колумбию он приехал в 2008 году и остался в качестве преподавателя местного университета.