«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка английской лиги
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги в результате полуфинального матча с «Фулхэмом», состоявшегося 24 января в Лондоне.
Игра завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 11-й минуте забил Луис Диас из команды гостей, в то время как у хозяев на 77-й минуте отличился Исса Диоп, пишет «Спорт-Экспресс».
Поскольку «Ливерпуль» одержал победу в первом матче, прошедшем 10 января, команда продвинулась дальше.
Финальная встреча, где «Ливерпуль» сыграет с «Челси», состоится 25 февраля.
За день до этого футбольный клуб «Челси» по результатам матча полуфинала вышел в финал Кубка английской лиги по футболу, победив клуб «Мидлсбро» со счетом 6:1.