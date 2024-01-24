«Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка английской лиги по футболу
Футбольный клуб «Челси» по результатам матча полуфинала, состоявшегося 23 января, вышел в финал Кубка английской лиги по футболу, победив клуб «Мидлсбро» со счетом 6:1.
Игра полуфинала состоялась в столице Великобритании. В первом тайме игроки «Челси» забили четыре мяча: отличились Энцо Фернандес (29-я минута), Аксель Дисаси (36), Коул Палмер (42), Нони Мадуэке (81). На 77-й минуте матча Палмер забил «Мидлсбро» второй мяч, пишет «Спорт-Экспресс».
Оппонентам «Челси» удалось забить лишь один мяч под конец игры, на 88-й минуте, благодаря игроку «Мидлсбро» Моргану Роджерсу. При этом на 15-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Мидлсбро» Джонатан Хоусон.
По результатам двух матчей ФК «Челси» оказался в финале кубка. На решающей встрече синие сыграют с победителем второго матча между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» (первый завершился со счетом 2:1).
В начале января «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил нападающий Мохамед Салах. Также голами отличились полузащитник Кертис Джонс и форвард Коди Гакпо. У гостей забили нападающий Александр Исак и защитник Свен Ботман.