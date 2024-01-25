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Россияне стали реже покупать однокомнатные квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Доля спроса россиян на готовые однокомнатные квартиры и студии снизилась с 60,3% до 47,8%, рассказали в федеральной компании «Этажи».

Самая большая доля спроса на однокомнатные квартиры и студии на вторичном рынке в России по итогам прошедших 12 месяцев была отмечена в январе и апреле 2023 года, когда 60,3% всех сделок были по покупке такого варианта жилья. Начиная с июня 2023 года доля спроса на однокомнатные квартиры и студии на вторичном рынке начала сокращаться и к январю текущего года достигла 47,8%. При этом доля спроса на двухкомнатные квартиры выросла с 26,2% в январе 2023 года до 33% в январе текущего года, на трехкомнатные с 11,3% до 16,1%, остальной спрос пришелся на многокомнатные квартиры.

«После роста ипотечных ставок для покупки недвижимости на вторичном рынке россиянам стало сложнее приобретать его в качестве стартового жилья при отсутствии достаточного количества собственных сбережений. Готовое жилье стали всё больше использовать для улучшения жилищных условий после продажи имеющихся в собственности квартир. В этом случае доля требующихся заемных средств не так велика и многие готовы брать кредиты под такие малые суммы даже при нынешних ставках», — пояснила исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

По словам эксперта, те же, кто сейчас приобретает свое первое собственное жилье, выбирают более доступную ипотеку на первичном рынке и покупают там квартиры меньшей площади и комнатности, с минимальными ежемесячными платежами.

«Такое перераспределение спроса может спровоцировать дальнейший рост средней стоимости квадратного метра на малогабаритное жилье в новостройках. Рынку сейчас нужны дополнительные меры поддержки для тех покупателей, которые покупают свое первое жилье, в том числе и на вторичном рынке, чтобы не допустить ценового перекоса в этом сегменте», — подытожила Бочарникова.

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Ранее, 22 января, платформа «Авито Недвижимость» опубликовала исследование, в котором назвала районы Москвы с наиболее бюджетными студиями. Так, наиболее бюджетные студии в Москве продаются в районах Молжаниновский, Северное Измайлово и Бабушкинский.

Как отмечается, в столице в начале текущего года средняя площадь студий в новостройках составляет 24 кв. м, а на вторичном рынке — 17 кв. м. Аналитики выделили районы, в которых средний размер таких объектов недвижимости меньше этих значений, и определили локации с самыми доступными вариантами.

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