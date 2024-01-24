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Суд в Пензе отказал актрисе Рамиле Искандер в переводе под домашний арест

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Фото: Кино-театр.ру
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Пензенский областной суд оставил без удовлетворения просьбу обвиняемой по делу о наркотиках актрисы Рамили Искандер (Хисамовой) в переводе под домашний арест. Об этом 24 января сообщается на сайте суда.

«Просьба артистки Рамили Хисамовой об избрании домашнего ареста оставлена без удовлетворения. 24 января Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда Пензы от 20 декабря 2023 года, которым Хисамовой продлен срок содержания под стражей <…> по 21 февраля 2024 года включительно», — отмечается в сообщении.

Искандер является заслуженной артисткой России, она сыграла более чем в 20 фильмах, озвучила более 200 фильмов и сериалов. В их числе «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Снежная королева», «Бигль» и другие.

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В сентябре 2023 года сообщалось, что заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) поймали с мефедроном. Внутри ее машины Subaru Forester под обшивкой левой задней двери нашли 2 кг наркотика. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

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