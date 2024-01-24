СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии
В городе Томмоте в Якутии организована проверка по факту взрыва газа в четырехэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.
«Проводится процессуальная проверка по сообщению о разгерметизации газового оборудования в многоквартирном жилом доме, расположенном в городе Томмоте Алданского района», — говорится в сообщении ведомства.
Взрыв газа произошел 24 января в 24-квартирном доме по улице Кирова, где проживают 46 человек, в том числе шестеро детей. Как уточняет ИА SakhaNews со ссылкой на МЧС, пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы с ожогами в Алданскую ЦРБ. Несколько жильцов после случившегося обращались в больницу с жалобами на сердце.
Между тем минздрав Якутии в своем Telegram-канале сообщает о пяти пострадавших. Состояние троих, госпитализированных в Томмотскую больницу, оценивается как стабильное. В Алданскую же ЦРБ были доставлены два человека в крайне тяжелом состоянии. Их планировалось эвакуировать в Якутск санрейсом.
По информации регионального оперштаба, несущие конструкции дома не пострадали, последующего горения не последовало. Выбило несколько окон, пострадали фасад и балконы.
В пресс-службе республиканской прокуратуры ИА YakutiaMedia сообщили о начале собственной проверки случившегося. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере газоснабжения и другим вопросам.