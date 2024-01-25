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Номерной фон: туристы смогут проверить гостевые дома на легальность

В Госдуме доработали законопроект о требованиях к собственникам такой недвижимости
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Туристы смогут самостоятельно проверить гостевые дома на легальность — их владельцев обяжут проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер. Без него размещение объявлений о сдаче объекта — в СМИ, агрегаторах, соцсетях или просто в интернете — будет считаться незаконным. Такие поправки в законопроект об эксперименте по регулированию деятельности гостевых домов подготовлены ко второму чтению. Кроме того, требования к номерам и персоналу таких объектов планируют приравнять к гостиничным. Чтобы новые нормы заработали с этого курортного сезона, депутаты должны принять законопроект до апреля, отметили в комитете Госдумы по туризму.

Легализовать и защитить

Собственники гостевых домов в любом рекламном объявлении — в интернете, СМИ, социальных сетях — будут обязаны указывать специальный идентификационный номер. Его они смогут получить в реестре отелей, где будут обязаны пройти регистрацию. Если такая информация не будет указана, региональные власти могут применить к ним санкции. О таких подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов» рассказала «Известиям» его автор, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

— Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит свой персональный номер. Сегодня законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях. То есть любое объявление в «Яндексе», Telegram, газетах о предоставление таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением. Пока идет эксперимент на федеральном уровне, мы не можем устанавливать ответственность в КоАП, каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно, — рассказала «Известиям» депутат.

гостевой дом
Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

Также она отметила, что сегодня гостевые дома и отели оказывают одни и те же услуги. Поэтому нет ничего удивительного, что к ним будут применяться одинаковые требования по сервису к номерам и персоналу.

— Гостевые дома встраивают в классификацию отелей, но у них не будет звезд. Изначально в законопроекте не было блока по контролю за деятельностью таких объектов. Ко второму чтению будут также внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, о том, что правительство получит полномочия по утверждению порядка классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц, а у регионов, которые и так следят за целевым использованием земли и ИЖС, появятся полномочия по контролю за площадками информации, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья, — пояснила Наталья Костенко.

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По ее словам, по итогам эксперимента будет решено, на какие регионы будет распространено проведение эксперимента. Пока ко второму чтению решено, что к трем ранее обозначенным в законопроекте регионам — Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю — будет добавлено еще четыре — Республика Алтай, Алтайский край, Дагестан, Калининградская область.

— Принятие законопроекта важно в первую очередь для туристов, так как есть случаи мошенничества, когда люди на агрегаторах бронировали за деньги номера, а по приезде не находили места размещения. Вторая важная история — повысить контроль за качеством сервиса, оказываемого гостевыми домами. Если они будут работать с нарушениями, то на них всегда можно будет пожаловаться в Роспотребнадзор или другие инстанции, — отметила депутат.

ноутбук аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для государства важность эксперимента состоит в том, что это вопрос легальной занятости и понимания, сколько людей находится на территории конкретного населенного пункта, чтобы рассчитать, например, нагрузку на электросети, коммунальные услуги.

— Ну и, конечно, люди станут участниками отрасли. Если что-то случится, как, например, пандемия, то собственникам можно будет оказать меры поддержки. Сейчас, например, в Крыму фактически нет туристов, а помощь получают только отели, хотя могли бы и гостевые дома, — пояснила она.

Впрочем, если Госдума примет законопроект до 1 апреля, то эксперимент заработает уже в этом курортном сезоне.

Справка «Известий»

Законопроект «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов» был внесен в нижнюю палату депутатами «Единой России» в июле прошлого года. В пояснительной записке к нему говорилось, что отсутствие регулирования деятельности таких объектов негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе требований к собственникам таких средств размещения, приводит к потерям бюджета.

номер гостевой дом
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В сентябре 2023 года правительство дало на законопроект положительный отзыв, указав ряд замечаний. Среди них — необходимость уточнить понятия «гостевой дом» и «собственник гостевого дома» с учетом положений Гражданского кодекса, дополнить нормы положениями, регламентирующими особенности проведения классификации таких объектов.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой прокомментировать подготовленные ведомством поправки.

Не перегнуть палку

Законопроект необходимо принимать, так как у тех, кто занимается гостевым бизнесом, появится стимул для развития, а у туристов гарантия качества оказываемых им услуг, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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— Конечно, регулирование необходимо, но надо сделать так, чтобы не задушить сам бизнес по сдаче гостевых домов. Просто эту деятельность, которая сегодня находится в тени, необходимо легализовать. Пусть это будет в виде эксперимента, — пояснил он «Известиям».

Это даст возможность значительно расширить базу мест размещения и приема туристов в субъектах, добавил эксперт. Кроме того, вся подобная деятельность станет вестись на законных основаниях, а услуги по размещению будут обеспечены качеством и контролем. Это выгодно и для потребителя — улучшится конкурентная среда, что поспособствует и расширению предложения для потребителя, пояснил эксперт.

номер гостевой дом
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, проблему с гостевыми домами пытаются разрешить последние шесть-семь лет.

— Их уже пытались аттестовать, сертифицировать, но пока регулирование этой деятельности было безуспешно. Все ведь понимают, что всё это делается не только для повышения качества услуг, но и в перспективе налогообложения, — считает эксперт.

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Но пока собственники этих объектов будут работать вне закона, ничего не изменится, добавил он. Эксперт также обратил внимание на то, что, до того как гостевые дома не войдут в систему пакетных туров, у туристов не будет никакой защищенности при проживании.

Когда вы сами себе бронируете такой дом, вы не турист, а путешественник, а у нас закон защищает только туристов, — отметил Сергей Голов.

Впрочем, президент Ассоциация малых гостиниц и хостелов Владимир Окуньков не верит в перспективу вывода этого бизнеса из тени. По его словам, законопроект поможет развитию отрасли внутреннего туризма, но черный рынок такого жилья сохранится. Ведь классификация будет финансово обременительной для владельцев такой недвижимости, при этом им еще придется соблюдать определенные требования.

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