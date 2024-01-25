Номерной фон: туристы смогут проверить гостевые дома на легальность

Туристы смогут самостоятельно проверить гостевые дома на легальность — их владельцев обяжут проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер. Без него размещение объявлений о сдаче объекта — в СМИ, агрегаторах, соцсетях или просто в интернете — будет считаться незаконным . Такие поправки в законопроект об эксперименте по регулированию деятельности гостевых домов подготовлены ко второму чтению. Кроме того, требования к номерам и персоналу таких объектов планируют приравнять к гостиничным. Чтобы новые нормы заработали с этого курортного сезона, депутаты должны принять законопроект до апреля , отметили в комитете Госдумы по туризму.

Легализовать и защитить

Собственники гостевых домов в любом рекламном объявлении — в интернете, СМИ, социальных сетях — будут обязаны указывать специальный идентификационный номер. Его они смогут получить в реестре отелей, где будут обязаны пройти регистрацию . Если такая информация не будет указана, региональные власти могут применить к ним санкции . О таких подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов» рассказала «Известиям» его автор, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

— Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит свой персональный номер. Сегодня законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях . То есть любое объявление в «Яндексе», Telegram, газетах о предоставление таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением . Пока идет эксперимент на федеральном уровне, мы не можем устанавливать ответственность в КоАП, каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно, — рассказала «Известиям» депутат.

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

Также она отметила, что сегодня гостевые дома и отели оказывают одни и те же услуги . Поэтому нет ничего удивительного, что к ним будут применяться одинаковые требования по сервису к номерам и персоналу .

— Гостевые дома встраивают в классификацию отелей, но у них не будет звезд. Изначально в законопроекте не было блока по контролю за деятельностью таких объектов. Ко второму чтению будут также внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, о том, что правительство получит полномочия по утверждению порядка классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц, а у регионов, которые и так следят за целевым использованием земли и ИЖС, появятся полномочия по контролю за площадками информации, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья, — пояснила Наталья Костенко.

По ее словам, по итогам эксперимента будет решено, на какие регионы будет распространено проведение эксперимента. Пока ко второму чтению решено, что к трем ранее обозначенным в законопроекте регионам — Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю — будет добавлено еще четыре — Республика Алтай, Алтайский край, Дагестан, Калининградская область .

— Принятие законопроекта важно в первую очередь для туристов, так как есть случаи мошенничества, когда люди на агрегаторах бронировали за деньги номера, а по приезде не находили места размещения . Вторая важная история — повысить контроль за качеством сервиса, оказываемого гостевыми домами . Если они будут работать с нарушениями, то на них всегда можно будет пожаловаться в Роспотребнадзор или другие инстанции , — отметила депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для государства важность эксперимента состоит в том, что это вопрос легальной занятости и понимания, сколько людей находится на территории конкретного населенного пункта, ч тобы рассчитать, например, нагрузку на электросети, коммунальные услуги.

— Ну и, конечно, люди станут участниками отрасли. Если что-то случится, как, например, пандемия, то собственникам можно будет оказать меры поддержки . Сейчас, например, в Крыму фактически нет туристов, а помощь получают только отели, хотя могли бы и гостевые дома, — пояснила она.

Впрочем, если Госдума примет законопроект до 1 апреля, то эксперимент заработает уже в этом курортном сезоне .

Справка «Известий» Законопроект «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов» был внесен в нижнюю палату депутатами «Единой России» в июле прошлого года. В пояснительной записке к нему говорилось, что отсутствие регулирования деятельности таких объектов негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе требований к собственникам таких средств размещения, приводит к потерям бюджета.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В сентябре 2023 года правительство дало на законопроект положительный отзыв, указав ряд замечаний. Среди них — необходимость уточнить понятия «гостевой дом» и «собственник гостевого дома» с учетом положений Гражданского кодекса, дополнить нормы положениями, регламентирующими особенности проведения классификации таких объектов.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой прокомментировать подготовленные ведомством поправки.

Не перегнуть палку

Законопроект необходимо принимать, так как у тех, кто занимается гостевым бизнесом, появится стимул для развития, а у туристов гарантия качества оказываемых им услуг , считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Конечно, регулирование необходимо, но надо сделать так, чтобы не задушить сам бизнес по сдаче гостевых домов. Просто эту деятельность, которая сегодня находится в тени, необходимо легализовать . Пусть это будет в виде эксперимента, — пояснил он «Известиям».

Это даст возможность значительно расширить базу мест размещения и приема туристов в субъектах , добавил эксперт. Кроме того, вся подобная деятельность станет вестись на законных основаниях, а услуги по размещению будут обеспечены качеством и контролем . Это выгодно и для потребителя — улучшится конкурентная среда, что поспособствует и расширению предложения для потребителя, пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, проблему с гостевыми домами пытаются разрешить последние шесть-семь лет .



— Их уже пытались аттестовать, сертифицировать, но пока регулирование этой деятельности было безуспешно. Все ведь понимают, что всё это делается не только для повышения качества услуг, но и в перспективе налогообложения , — считает эксперт.

Но пока собственники этих объектов будут работать вне закона, ничего не изменится , добавил он. Эксперт также обратил внимание на то, что, д о того как гостевые дома не войдут в систему пакетных туров, у туристов не будет никакой защищенности при проживании .



— Когда вы сами себе бронируете такой дом, вы не турист, а путешественник, а у нас закон защищает только туристов , — отметил Сергей Голов.