Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине прошли митинги против реформ президента Милея
Мир
Власти Токио решили построить убежища на случай ракетных атак
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Врач предупредила о смертельной опасности храпа

Врач Давыдова: храп может стать причиной инфаркта и инсульта
0
Фото: Global Look Press/dpa/Felix Hörhage
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Храп — это нарушения дыхания во сне, сопровождающееся вибрацией мягких тканей гортани и носоглотки. Его опасность заключается в том, что он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе стать причиной инфарктов, инсультов и даже смерти человека. Об этом «Известиям» 25 января рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Мария Давыдова.

Она отметила, что в практике ЛОР-врача пациенты с храпом приходят довольно часто. Среди основных жалоб — стойкое нарушение носового дыхания, заложенность носа, дневная сонливость.

Опасность храпа состоит в том, что возникает эпизод синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), что ведет к остановке дыхания во сне. Чаще всего с этой патологией встречаются мужчины, с возрастом частота заболеваемости СОАС увеличивается.

«СОАС приводит к выраженным нарушениям в организме — когда человек засыпает, происходит снижение тонуса мышц и так называемое спадение дыхательных путей, что и приводит к остановке дыхания. Вследствие этого снижается насыщение крови кислородом, организм испытывает стресс, уровень гормона-адреналина возрастает, что ведет к повышению артериального давления и возникновения нарушения ритма сердца. А это, в свою очередь, может привести к смерти человека», — предупредила Давыдова.

Кроме того, по ее словам, храп может стать причиной инсультов и инфарктов. Из-за недостатка кислорода у пациента отсутствуют глубокие стадии сна, что также ведет к снижению обработки информации, ухудшению памяти и концентрации внимания.

«Пациенты с апноэ сна набирают лишний вес, что ведет к ожирению. Это объясняется тем, что выработка гормона роста — саматотропина — у здоровых людей приходит на глубокие стадии сна, а у пациентов с апноэ они отсутствуют, так как при каждом пробуждении цикл сна запускается вновь. В результате этого замедляется процесс метаболизма, а избыток калорий откладываются в виде жировой массы», — добавила врач.

В заключение она отметил, что при наличии храпа важно не откладывать визит к врачу для диагностики и лечения, которое проводится совместно с врачом-сомнологом.

«При необходимости врач-отоларинголог может на основании данных, полученных в ходе диагностики, предложить хирургические методы лечения с целью обеспечить носовое дыхание и просвет ротоглотки», — подытожила Давыдова.

Ночная серенада: чем храп опасен для здоровья
Ученые рассказали, как избавиться от ронхопатии

13 ноября 2023 года портал Medicalxpress сообщил, что ученые из европейского фонда Lung считают остановку дыхания во время сна (когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть) может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. При этом женщины относятся к группе риска больше, чем мужчины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024