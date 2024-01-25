Врач предупредила о смертельной опасности храпа

Храп — это нарушения дыхания во сне, сопровождающееся вибрацией мягких тканей гортани и носоглотки. Его опасность заключается в том, что он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе стать причиной инфарктов, инсультов и даже смерти человека. Об этом «Известиям» 25 января рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Мария Давыдова.

Она отметила, что в практике ЛОР-врача пациенты с храпом приходят довольно часто. Среди основных жалоб — стойкое нарушение носового дыхания, заложенность носа, дневная сонливость.

Опасность храпа состоит в том, что возникает эпизод синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), что ведет к остановке дыхания во сне. Чаще всего с этой патологией встречаются мужчины, с возрастом частота заболеваемости СОАС увеличивается.

«СОАС приводит к выраженным нарушениям в организме — когда человек засыпает, происходит снижение тонуса мышц и так называемое спадение дыхательных путей, что и приводит к остановке дыхания. Вследствие этого снижается насыщение крови кислородом, организм испытывает стресс, уровень гормона-адреналина возрастает, что ведет к повышению артериального давления и возникновения нарушения ритма сердца. А это, в свою очередь, может привести к смерти человека», — предупредила Давыдова.

Кроме того, по ее словам, храп может стать причиной инсультов и инфарктов. Из-за недостатка кислорода у пациента отсутствуют глубокие стадии сна, что также ведет к снижению обработки информации, ухудшению памяти и концентрации внимания.

«Пациенты с апноэ сна набирают лишний вес, что ведет к ожирению. Это объясняется тем, что выработка гормона роста — саматотропина — у здоровых людей приходит на глубокие стадии сна, а у пациентов с апноэ они отсутствуют, так как при каждом пробуждении цикл сна запускается вновь. В результате этого замедляется процесс метаболизма, а избыток калорий откладываются в виде жировой массы», — добавила врач.

В заключение она отметил, что при наличии храпа важно не откладывать визит к врачу для диагностики и лечения, которое проводится совместно с врачом-сомнологом.

«При необходимости врач-отоларинголог может на основании данных, полученных в ходе диагностики, предложить хирургические методы лечения с целью обеспечить носовое дыхание и просвет ротоглотки», — подытожила Давыдова.

13 ноября 2023 года портал Medicalxpress сообщил, что ученые из европейского фонда Lung считают остановку дыхания во время сна (когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть) может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. При этом женщины относятся к группе риска больше, чем мужчины.