Управляемые люди

Формально заявление Чеферина о желании смягчить санкции в отношении сборных России не старше 17 лет нельзя назвать новостью. Ведь решение допустить их до соревнований под эгидой УЕФА было принято еще осенью на заседании исполкома организации. Но тут же, через две-три недели, было сказано, что по техническим причинам организовать участие России в этих соревнованиях не получится. Что это за технические причины, Чеферин и другие члены исполкома УЕФА не объясняли.

Сейчас ничего нового Чеферин не сказал. Если бы он нам раскрыл, каким образом будет реализовано это решение, — это другое дело. А пока не вижу конкретных действий. Конкретное действие — это допуск России до жеребьевки отборочного турнира ближайшего чемпионата Европы. Она состоится в феврале.

Если нас до нее допустят, определят группу, в которой будем играть, сформируют календарь отбора — это можно будет считать кардинальным решением. А пока Чеферин оглашает лишь благие намерения. Может быть, прощупывает обстановку и возможную реакцию на случай возвращения российских юношей в турниры. Чтобы не произошло, как осенью, когда исполком УЕФА допустил нас, но тут же скандал устроили ряд ведущих европейских стран, чьи люди работают в исполкоме организации. Когда они приняли решение о допуске наших, то на них было оказано давление в своих государствах, поэтому вскоре всё переигралось.

Точнее, не переигралось. Решение-то о допуске осталось в силе. Просто его не реализовали — Россия не была допущена до жеребьевки ряда турниров. Но решение есть. Его только надо исполнить — для этого не нужно голосование на исполкоме. Допустить нас до жеребьевки, разработать календарь и допустить российских футболистов до соревнований. Как это будет сделано, Чеферин не объяснил. Я тоже себе, откровенно говоря, это не представляю.

И надо не забывать, что, помимо объявленного желания смягчить отстранение наших юношей, президент УЕФА также заявил, что запрет на выступления в европейских соревнованиях для взрослых команд будет оставаться в силе до завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тут всё очень сложно. Дело ведь не только в боевых действиях. С одной стороны, формально воюют между собой только Россия и Украина. Но в это дело ввязан весь Североатлантический блок, а это практически все страны Евросоюза плюс Великобритания и США. И даже простой готовностью двух сторон прекратить конфликт проблему не решишь, как показали события весны 2022 года, когда под нажимом тогдашнего британского премьер-министра Украина отказалась от перемирия.

Очень много стран внутри Европы сейчас против нас. Это переносится на спорт вообще и футбол в частности. Ведь после начала СВО весь сыр-бор с санкциями в футболе начался из-за того, что Польша и еще несколько стран отказались с нами играть стыковые отборочные матчи ЧМ-2022. После этого начались отстранения наших команд.

А теперь как будет? Допустим, УЕФА проведет жеребьевку юношеского Евро с участием России. Допустим, мы попадем на Португалию, Чехию, Ирландию, Азербайджан. И захотят ли они играть? А если не захотят, то им что — всем «баранки», технические поражения, а мы без игр пойдем сразу в четвертьфинал чемпионата Европы?

И потом, как добираться? Небо закрыто для наших самолетов, визы не дают. И что делать дальше? Вот это я хочу услышать от Чеферина: как он собирается преодолевать сложившийся кризис. Можно провести отдельно турнир в отборочной группе с участием России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Может быть, еще сербы и венгры с нами сыграют. Но потом же всё равно придется играть с остальными в следующих стадиях, а они уже негативно заряжены против нас.

Пока не получим ответы на эти вопросы, слова Чеферина останутся лишь хорошим жестом в адрес РФС, не более того. Пока мы находимся в условиях, когда международные и европейские федерации, причем не только футбольные, придерживаются двойных стандартов. Не знаю уж, по собственной инициативе или под давлением политических властей своих стран, а также Евросоюза и других наднациональных структур.

И мы видим, что эти двойные стандарты становятся всё изощренней, как показала недавняя ситуация с хоккейными сборными Израиля, когда Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила команды этой страны от соревнований, но через несколько дней изменила это решение под давлением МОК и НХЛ.

Случай вопиющий, потому что еще с осени прошлого года вызывало большие вопросы, почему израильский спорт не под санкциями, аналогичными тем, что ввели против России и Белоруссии. Ведь в отличие от нас Израиль ведет в полной мере полномасштабную войну — не только на территории Газы, но еще и на Западном берегу реки Иордан, на Голанских высотах, идет конфликт с Ливаном, бомбят Сирию. По логике нужно было тоже запретить все соревнования с участием сборных команд Израиля.

Ведь на территории этой страны играть нельзя по соображениям безопасности. Вокруг бушуют выступления сторонников Палестины во всех европейских странах, а также США и Великобритании. Могут быть побоища во время визита израильских команд. Не знаю, чем в данном случае думает IIHF, но первое его решение было правильным — запретить играть Израилю. Решение запоздалое, но его хотя бы приняли в отличие от других международных федераций.

И это решение правильное даже в отрыве от того, что нужно соблюдать последовательность после санкций в отношении России и Белоруссии, поскольку я считаю, что сам по себе конфликт на Ближнем Востоке сейчас несет гораздо больше угрозы безопасности проведения соревнований. Опять же, из-за возможных проблем в связи с выступлениями сторонников Палестины. Хорошо еще, если дело ограничится мирными демонстрациями, но чем этот конфликт оборачивается даже в Европе, мы уже видели на примере трагедии во время Олимпиады-1972 в Мюнхене с захватом в заложники и последующей гибелью израильских спортсменов.

А ведь отстранение России и Белоруссии руководители некоторых международных федераций объясняют именно невозможностью обеспечить безопасность наших ребят, если они приедут соревноваться куда-нибудь в США или Европу. Хотя в возможные провокации со стороны местной публики в отношении россиян я верю гораздо меньше, чем в столкновение израильтян и внушительных диаспор сторонников Палестины.

Но в итоге IIHF сама отказалась от своего же решения. И объяснить это с позиции здравого смысла очень трудно. Но могу сказать, что, когда я был вице-президентом ФИФА, в регламенте на такие случаи была только одна формулировка — «в случае форс-мажора». Под ним подразумевались обстоятельства, когда можно было отстранить команду, отменить матч или перенести его в другую страну. Обычно это было связано с безопасностью.

А вот насколько тот или иной случай подходил под форс-мажор, отдельно решал исполком ФИФА или УЕФА. Но там в регламенте не детализировали, сколько должно быть выстрелов из самолетов или пушек, чтобы это считать или не считать форс-мажором. Просто «форс-мажорные обстоятельства» и всё. Трактовать можно по-разному. Но обычно принимались коллективные решения, когда каждый член исполкома тщательно взвешивал все за и против, заслушивая отчет комитета по безопасности, продумывая все нюансы.

Как это происходит сейчас, не знаю, поскольку незнаком с большинством людей, работающих ныне в ФИФА и УЕФА. И не могу оценивать, насколько они самостоятельны в своих решениях. В мое время каждый спокойно выражал свое отношение к тому или иному событию. Никакого давления не было. Тем более попытки кого-то припугнуть. Мы могли не соглашаться друг с другом на заседаниях, но каждый понимал, что оппонент принимает решение, исходя из своих убеждений, а не какой-то конъюнктуры.

Все выражали позиции своих национальных ассоциаций, которые их делегировали. А теперь, как мне кажется, большинство людей в руководящих органах ФИФА и УЕФА стали слишком управляемыми. Поэтому и РФС оказался в обстановке, когда пока нет очевидных методов разрешить сложившуюся ситуацию.

Автор — начальник управления футбола (1979–1991) и хоккея (1987–1989) Спорткомитета СССР, первый президент Российского футбольного союза (1992–2005), вице-президент ФИФА в 1980–1996 годах

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