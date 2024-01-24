ГД отклонила проект о штрафах за выгул потенциально опасной собаки без намордника

Государственная дума в среду, 24 января, отклонила законопроект о введении в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) отдельной статьи об ответственности за выгул без намордника и поводка собаки, которая может быть потенциально опасна. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен еще в июле 2023 года. За выгул потенциально опасно собаки без намордника и поводка предусматривалось предупреждение или штраф для граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

По данным ТАСС, правительство РФ не поддержало законопроект, объяснив тем, что в июне 2023 года КоАП РФ был дополнен статьей о несоблюдении требований к содержанию животных.

«Указанная норма кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными», — отмечается в отзыве правительства РФ.

11 января сообщалось, что Госдума отклонит законопроект о маркировке опасных собак, который был внесен в нижнюю палату депутатами облдумы Новгородской области. Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Известиям», что выделять опасных собак в отдельную категорию неправильно. По его словам, опасность может проявлять животное любой породы, если у него неадекватный владелец. Поведение питомца — ответственность владельца, пояснил парламентарий.