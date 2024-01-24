Минобороны России впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T
Министерство обороны РФ 24 января впервые сообщило об уничтожении французского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства», — говорится в сводке МО, размещенной в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300.
Ранее в этот день подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили спаренную зенитную установку ЗУ-23 ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В декабре ВС РФ уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Crotale-NG на аэродроме в Хмельницкой области Украины. Также сообщалось о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов и авиационных боеприпасов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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