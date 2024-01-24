Британские ученые обнаружили 85 экзопланет с пригодной для жизни температурой

Британские ученые обнаружили 85 новых планет за пределами Солнечной системы, температура на которых делает их пригодными для жизни, сообщила 24 января газета Daily Mail.

«Ученые из Уорикского университета обнаружили еще 85 «экзопланет», планет за пределами нашей Солнечной системы. Как и Земля, они потенциально находятся на нужном расстоянии от своих звезд, чтобы иметь температуру, которая может поддерживать жизнь, так называемую зону возможного обитания», — сказано в публикации.

Известно, что данные планеты больше Земли, диаметр одних превышает земной в 1,4 раза, других — более чем в 40 раз.

По словам аспирантки Фейт Хоторн, руководившей исследованием, каждая планета находится в отдельной системе, некоторые из них могут состоять из газа или же иметь твердую оболочку.

По сведениям ученых, эти планеты вращаются вокруг своих звезд медленнее, чем большинство экзопланет. Предварительно, один оборот занимает от 20 до 700 суток по сравнению со стандартными 3–10 днями. Это говорит о том, что на данных планетах более прохладная температура.

Из 85 обнаруженных экзопланет 60 представляют собой новое открытие, остальные 25 были обнаружены независимыми командами, информация о них уже находилась среди данных телескопа NASA.

Экзопланета — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. На данный момент открыто более 5 тыс. экзопланет.

Ранее, 17 января, ученые Кембриджского университета обнаружили «самую старую» из когда-либо наблюдаемых черных дыр с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Как отмечается, она возникла более 13 млрд лет назад.