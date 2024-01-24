21-й тур РПЛ будет перенесен

Матчи 21‑го тура МИР Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) будут перенесены на новую дату. Об этом заявили в пресс‑службе лиги 24 января.

В РПЛ объяснили, что причина переноса — выборы президента России, которые пройдут в марте. Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги. На какую дату перенесли тур пока не сообщается.

Выборы президента Российской Федерации являются восьмыми по счету выборами главы российского государства. Нового лидера изберут на шесть лет — до 2030 года. Голосование пройдет три дня: с 15 по 17 марта на территории России и за ее пределами — в посольствах и консульствах. В зонах, близких к проведению спецоперации, то есть в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму будут использоваться передвижные избирательные участки.

10 января «Известия» рассказывали, как клубы Российской премьер-лиги готовятся к рестарту сезона. Клубы выбрали два основных направления для проведения зимней подготовки. Минимум девять отечественных команд проведут подготовительный период в Турции, восемь — в ОАЭ, и еще две — Катаре. В России большую часть подготовки проведет только «Сочи». Самый внушительный отпуск у «Спартака» — красно-белые отдыхают 41 день. Самые длинные сборы ожидаются у «Оренбурга». Только за рубежом команда Давида Деограсии проведет около 43 дней, а после этого продолжит сборы в России. Не менее внушительно выглядит тренировочная кампания у «Локомотива» — 46 дней.