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В Эр-Рияде готовятся открыть первый алкомаркет для дипломатов-немусульман

Reuters: в Эр-Рияде готовятся открыть первый алкомаркет для дипломатов-немусульман
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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде готовятся открыть первый алкогольный магазин, который будет обслуживать исключительно немусульманских дипломатов. Об этом в среду, 24 января, сообщил источник, знакомый с планами и документом. Его слова передает Reuters.

Отмечается, что клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение, получить код разрешения от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты при совершении покупок. Собеседник указал, что открытие магазина состоится в ближайшие недели, он будет расположен в дипломатическом квартале города.

Издание добавляет, что такой шаг является важным усилием государства, возглавляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, по «открытию ультраконсервативной мусульманской страны» для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено в исламе.

В Саудовской Аравии запрещено употребление алкоголя, нарушение соответствующего законодательства влечет за собой штраф, депортацию или тюремное заключение.

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Ранее, 25 декабря, исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявили, что Молдавия, Литва и Чехия вошли в тройку самых пьющих стран мира. Самыми непьющими жителями стали граждане арабских стран. В частности, взрослый житель Саудовской Аравии выпивает в год не больше 200 г алкоголя, а в Кувейте вообще не пьют.

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