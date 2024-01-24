В Эр-Рияде готовятся открыть первый алкомаркет для дипломатов-немусульман
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде готовятся открыть первый алкогольный магазин, который будет обслуживать исключительно немусульманских дипломатов. Об этом в среду, 24 января, сообщил источник, знакомый с планами и документом. Его слова передает Reuters.
Отмечается, что клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение, получить код разрешения от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты при совершении покупок. Собеседник указал, что открытие магазина состоится в ближайшие недели, он будет расположен в дипломатическом квартале города.
Издание добавляет, что такой шаг является важным усилием государства, возглавляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, по «открытию ультраконсервативной мусульманской страны» для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено в исламе.
В Саудовской Аравии запрещено употребление алкоголя, нарушение соответствующего законодательства влечет за собой штраф, депортацию или тюремное заключение.
Ранее, 25 декабря, исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявили, что Молдавия, Литва и Чехия вошли в тройку самых пьющих стран мира. Самыми непьющими жителями стали граждане арабских стран. В частности, взрослый житель Саудовской Аравии выпивает в год не больше 200 г алкоголя, а в Кувейте вообще не пьют.