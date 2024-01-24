Эксперт спрогнозировал рост цен на загородную недвижимость в 2024 году

В первом полугодии 2024 года спрос на загородную недвижимость останется на высоком уровне и цены на частные дома вырастут в среднем на 10–15% в зависимости от региона и транспортной доступности, считает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. Об этом он рассказал «Известиям» 24 января.

«К концу 2024 года рынок стабилизируется, а зимой 2025 года возможно снижение цен на 15–20%», — предположил эксперт.

Переславский выразил мнение, что вложение денег в загородный дом — одна из самых правильных инвестиций в настоящее время.

«Качество жизни повышается, когда у человека и его семьи есть два дома. Возможность менять быстро место и стиль жизни — основная причина тенденции повышенного спроса на загородную недвижимость, которая началась в пандемию и продолжается сегодня», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что определяющими в выборе места для загородного дома являются развитая инфраструктура и климатические условия, поэтому наиболее востребованными у жителей севера были и будут южные регионы страны, максимально приближенные к морю и горам.

«Подмосковье же останется в поле зрения в первую очередь москвичей в силу близости и доступности, в том числе благодаря развитию транспортной инфраструктуры», — добавил Переславский.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что лидерами среди российских регионов по количеству сделок с загородной недвижимостью стали Московская область, Чеченская Республика, Ленинградская область, Башкирия, Татарстан. Как уточнялось в исследовании «Домклик», почти во всех регионах, лидирующих по количеству ипотечных сделок, наиболее востребованы были строящиеся жилые дома. На втором по популярности месте — участки.