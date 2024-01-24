Появилось видео переговоров с «киллером» о заказе матерью убийства сына

Переговоры женщины, которая помогала своей подруге организовать убийство ее сына в Москве, с «киллером» были зафиксированы на видео. Кадры опубликовала 24 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На видео запечатлен вопрос «киллера» о том, как нужно будет сообщить о выполнении условий. В ответ женщина рассказала, что необходимо позвонить матери сына, на которого сделан заказ, и сказать фразу «банан вкусный».

Кроме того, на кадрах мужчина сообщает, что успел получить транш в размере 500 тыс. рублей за якобы исполнение условий сделки.

Ранее в это день стало известно, что правоохранители задержали двух женщин, которые пытались организовать убийство сына одной из них в Москве. Причиной стали личная неприязнь и конфликты между родственниками. Женщины нашли знакомого, которому пообещали 1 млн рублей за убийство. Однако мужчина сообщил об этом в полицию. Правоохранители инсценировали расправу над москвичом и задержали женщин в ходе передачи денег. В их отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Cоседка матери, задержанной за попытку расправиться с сыном, Нина Ивановна рассказала «Известиям», что та раньше была заботливой и активной матерью, но в последние годы в семье произошел разлад. Также наличие конфликтов между родственниками подтвердила изданию и арендатор одной из квартир задержанной.