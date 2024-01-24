Эксперт спрогнозировал рост курса доллара

Стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Об этом он рассказал «Известиям» 24 января.

По данным сайта Мосбиржи, на 13:31 американская валюта находится на уровне 88,28 рубля. Еще 8 января доллар стоил 91 рубль.

Как объяснил эксперт, на то, что курс нацвалюты продолжает находиться в районе 88 рублей за доллар, влияют принудительная продажа валютной выручки экспортерами, продажа валюты из Фонда национального благосостояния России, а также опасения рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчеты с российскими контрагентами.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям. Считаем, что в случае длительного нахождения курса ниже этого уровня программа принудительной продажи валюты экспортерами может быть дополнительно скорректирована», — сказал Рясков.

Ранее,10 января, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.