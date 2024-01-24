Тюлин прокомментировал слова Меликова в адрес журналиста МИЦ «Известия»

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин 24 января прокомментировал пост главы Дагестана Сергея Меликова в Telegram-канале, посвященный репортажу «Известий» о проблемах при строительстве школы в селе Шиназ.

Сюжет был подготовлен корреспондентом Мурадом Магомедовым.

«Слова главы республики о «голословности и бездоказательности обвинений», мягко говоря, не соответствуют действительности. Возможно, стоит подробнее ознакомиться с материалом — посмотреть видео, послушать комментарии жителей. А по поводу разочарования, что этот репортаж подготовлен жителем республики, нашим корреспондентом Мурадом Магомедовым, то эти слова можно расценивать исключительно как оказание давления на журналиста, который исполняет свои профессиональные обязанности и действует в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнул гендиректор МИЦ «Известия».

Владимир Тюлин добавил, что вопрос будет рассмотрен с юридической стороны.

«Очень странно слышать подобные заявления от столь высокопоставленного представителя власти. Юридическая служба компании тщательно изучит этот вопрос. А Мурад — отличный корреспондент, профессионал, который искренне переживает за проблемы родной республики. Мы не сомневаемся, что С.А. Меликов как офицер отвечает за взятые на себя обязательства и школа будет построена. А мы, конечно же, будем внимательно следить за ходом строительства, и, когда оно будет закончено, мы с радостью сделаем подробный репортаж с открытия этой уже знаменитой школы. Мурад же и сделает», — заключил он.

О ситуации в селе Шиназ, где снесли школу, но так и не построили новую, Магомедов рассказал 23 января.