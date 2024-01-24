Пьяный житель Стрельны устроил дебош в кафе-шаверме

Житель Стрельны в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в кафе «Шаверма-Стрекоза» на Санкт-Петербургском шоссе. Об этом сообщает телеканал «78» в среду, 24 января.

Инцидент произошел днем ранее. В полицию обратился 47-летний владелец кафе. По его словам, в период с 16:40 до 17:00 заведение разгромил неадекватный посетитель. Пьяный мужчина наорал матом на сотрудников шавермы, а после переместился в зал и начал швырять стулья в кассовую зону и на прилавок с нарезками.

Владелец общепита оценил ущерб от погрома в 100 тыс. рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются.