Мычать не вредно: надои и срок жизни коров увеличат с помощью нейросети

Российские студенты создали стартап, который уже готовы внедрить в свою практику сельхозпроизводители . Речь идет о программном обеспечении, которое с помощью нейросетевых технологий и систем умного видеонаблюдения отслеживает физиологические показатели коров на фермах . Такое ПО может дать информацию о здоровье, питании, активности, репродуктивном состоянии животных, а также о различных заболеваниях . По предварительным данным, система позволяет продлить срок жизни на 30–50% и увеличить средний надой на 2–4 л на корову при тех же затратах . Проект стал участником акселератора SberStudent и уже привлек внимание потенциальных инвесторов.

Ферменный стиль

Российский студенческий стартап DairyVision разработал программное обеспечение на основе компьютерного зрения, которое позволяет дистанционно отслеживать физиологические и репродуктивные показатели коров на фермах . Видео с камер попадает в нейросеть, которая обрабатывает изображение, выявляет особенности в поведении животных, проводит анализ и отправляет фермеру рекомендации для устранения возникших проблем.

— Например, программа может идентифицировать корову по окрасу и отслеживать ее подвижность в течение дня . После этого система создает графики нахождения каждого животного в положении стоя, лежа и в движении, а при резком скачке одного или нескольких показателей высылает отчет с учетом причин возникновения изменений . Так можно выявить заболевания, стресс и половую охоту , — рассказал «Известиям» один из разработчиков нейросети, студент УРФУ Артем Пшеничников.

Максим Измесьев Фото: пресс-служба «Сбера»

По словам разработчиков, система позволяет продлить срок жизни коров на 30–50% и увеличить средний надой на 2–4 л на животное при тех же затратах. Также можно проводить бонитировку (комплексную оценку внешнего вида), определять упитанность, хромоту и даже фазы родов .

Стартап основал недавний выпускник Тимирязевской академии (сейчас магистрант МИФИ) Максим Измесьев. В команду также входят студенты УрФУ Егор Емельянов, который отвечает за веб-интерфейс, и Артем Пшеничников, который руководит разработкой нейросети.

— Мы протестировали работу первой версии программы на мини-ферме Тимирязевской академии и ЗАО «Совхоз имени Ленина» (500 голов) . Данные получены на основе тестирований на этих фермах, — рассказал Артем Пшеничников.

Фото: пресс-служба «Сбера»

У родителей Артема Пшеничникова в Свердловской области есть небольшая семейная ферма, где они выращивают коров, поэтому он хорошо знает все особенности содержания животных. Сама же идея «нейросетевой фермы» возникла в 2022 году. В то время резко подскочила стоимость радиоошейников для коров, что привело к их дефициту . Вместе с Юрием Ивановым, заведующим кафедрой инжиниринга животноводства Тимирязевской академии, студенты начали проводить исследования по применению компьютерного зрения, выиграли несколько научных конференций и получили грант от Фонда содействия инновациям, рассказал Максим Измесьев.

Команда молодости

Данная технология находится на начальной стадии своего развития. В России у студенческой разработки уже есть конкуренты, однако это стартапы, которые только выходят на рынок. В декабре 2023 года ребята из УРФУ и Тимирязевской академии стали финалистами SberStudent и получили инвестиционное предложение в размере 15 млн от двух стартап-студий. Также благодаря участию в акселераторе студенты получили потенциального клиента и сейчас готовятся к запуску пилота в крупном хозяйстве на 1,2 тыс. голов .

Несмотря на то что команда создает проект на довольно консервативном аграрном рынке, он перспективен не только в России , рассказал «Известиям» венчурный инвестор Андрей Заворин.

— Как известно, аграрный сектор в России занимает одну из лидирующих позиций по доле в ВВП, а это означает, что увеличение эффективности бизнеса за счет цифровых технологий содержит в себе огромный потенциал роста для проекта , — сказал эксперт.

Артем Пшеничников Фото: пресс-служба «Сбера»

По его словам, у разработчиков уже есть готовый продукт и заинтересованные в сотрудничестве первые клиенты — это нетипичная ситуация для студенческого стартапа .

— Молодые технологические предприниматели, такие как основатели Dairy Vison, знакомы с устройством агропроизводства на практике, хорошо понимают рынок и своих клиентов, креативны и устремлены к достижению целей , — рассказала «Известиям» управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей.

На сегодняшний момент у некоторых мировых сельскохозяйственных товаропроизводителей есть цифровые системы отслеживания состояния животных, в которых идет сбор всевозможных параметров — кормления, количества молока, ветеринарных данных и т.д. В них даже можно смотреть профиль каждой коровы — сколько ела, куда ходила, сколько молока сдала и так далее, отметила ведущий научный сотрудник Уральского научно-исследовательского ветеринарного института ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, доктор биологических наук Анна Кривоногова.

— В России, не знаю, сколько ферм имеют подобные технологии, но за автоматизацией будущее, это направление будет развиваться . И, на мой взгляд, нейросети здесь облегчат задачу, они повысят эффективность анализа данных и, может быть, сделают цифровизацию ферм более доступной для фермеров , — отметила Анна Кривоногова.

Нейронные сети стали активно развиваться и заменять классические подходы к ведению сельского хозяйства , согласился доцент департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института РУДН им. П. Лумумбы Роман Рогов.

Фото: пресс-служба «Сбера»

— Разрабатываемый цифровой продукт будет полезен крупным животноводческим предприятиям не только в России, но за ее пределами . Системы мониторинга с использованием ИИ позволят анализировать данные о поведении и физиологических показателях животных и выявлять признаки заболеваний . Это даст фермерам и специалистам возможность быстро реагировать на проблемы и предотвращать распространение болезней , а также выявлять отклонения от типичного поведения животных, — резюмировал он.