В Москве прошел ИТ-каток

В Парке Горького в столице прошел Tinkoff on ICE — мероприятие, призванное объединить представителей IT-сообщества. В нем приняли участие порядка 5 тыс. человек.

«Мы продолжаем строить IT-сообщество в России. Важно иметь такие площадки, которые объединяют ребят не только с точки зрения их IT-интересов, но и с точки зрения чего-то общего. Каток — это то, что нас сегодня здесь объединяет. Мы продолжаем строить это сообщество», — отметил вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов.

По его словам, это мероприятие будет проводиться каждый год.

Участники ИТ-катка — специалисты отрасли, их семьи и друзья — могли покататься на катке площадью 22 тыс. кв м. Гости играли в кёрлинг и участвовали в интерактивном квесте.

«Люди, которые работают удаленно, могли пообщаться и встретиться оффлайн на такой большой красивой территории», — отметил один из гостей Tinkoff on Ice. Другая участница мероприятия обратила внимание, что на ИТ-катке представители сообщества не чувствовали себя конкурентами, а стали одной большой семьей.

В хоккейной коробке рядом с главным катком прошла серия мастер-классов при поддержке КХЛ. Организаторы также подготовили лекционную программу о продуктах и менеджменте в IT. Лекторами выступали представители ведущих компаний отрасли.

Директор Центра технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» Виктор Тарнавский считает, что «самые интересные проекты, самые интересные новые начинания начинаются именно на таких мероприятиях, когда люди собираются вместе и в более свободной обстановке обсуждают какие-то идеи, из которых потом что-то появляется».

В этом году в рамках мероприятия «Тинькофф» провел IT.Date — в рамках speed-dating участники должны были за 3 минуты угадать, в каком IT-направлении работает их собеседник.