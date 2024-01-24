Более 60 млн рублей выделили в 2024 году на сохранение омских лесов
Омская область получит более 60 млн рублей на сохранение лесов. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что за пять лет по этому нацпроекту в Омской области для лесхозов закупили 110 единиц спецтехники и 885 единиц различного оборудования и инвентаря. Большая часть предназначена для борьбы с лесными пожарами.
Так, в 2023 году Саргатский лесхоз получил пятиместную пожарную машину, а Черлакский лесхоз — прицепную цистерну для доставки воды в места горения. Также для оснащения лесопожарных станций лесхозов приобрели 34 резервуара для подвоза воды.
По словам замначальника ГУЛХ Евгения Старокожева, благодаря нацпроекту лесхозы опахивают горящие участки на новых тракторах, а воду доставляют на новых пожарных автоцистернах. Лесхозы получили спецтехнику, способную работать на заболоченных территориях.
В этом году на покупку лесопожарной техники из федерального бюджета поступил 31 млн рублей. Также лесоводам выделили порядка 30 млн рублей на работы по лесовосстановлению и лесоразведению. Лесные культуры должны высадить на площади 728 га. При этом лесхозы сами обеспечивают себя посадочным материалом.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омской области отремонтировали 230 км автодорог. Самая протяженная отремонтированная трасса — Тобольск – Тара – Томск, участки Тара – Усть-Ишим, 133–163-й км и 120–130-й км.