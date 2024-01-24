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Более 60 млн рублей выделили в 2024 году на сохранение омских лесов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Омская область получит более 60 млн рублей на сохранение лесов. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что за пять лет по этому нацпроекту в Омской области для лесхозов закупили 110 единиц спецтехники и 885 единиц различного оборудования и инвентаря. Большая часть предназначена для борьбы с лесными пожарами.

Так, в 2023 году Саргатский лесхоз получил пятиместную пожарную машину, а Черлакский лесхоз — прицепную цистерну для доставки воды в места горения. Также для оснащения лесопожарных станций лесхозов приобрели 34 резервуара для подвоза воды.

По словам замначальника ГУЛХ Евгения Старокожева, благодаря нацпроекту лесхозы опахивают горящие участки на новых тракторах, а воду доставляют на новых пожарных автоцистернах. Лесхозы получили спецтехнику, способную работать на заболоченных территориях.

В этом году на покупку лесопожарной техники из федерального бюджета поступил 31 млн рублей. Также лесоводам выделили порядка 30 млн рублей на работы по лесовосстановлению и лесоразведению. Лесные культуры должны высадить на площади 728 га. При этом лесхозы сами обеспечивают себя посадочным материалом.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омской области отремонтировали 230 км автодорог. Самая протяженная отремонтированная трасса — Тобольск – Тара – Томск, участки Тара – Усть-Ишим, 133–163-й км и 120–130-й км.

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