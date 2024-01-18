Более 200 км дорог привели в порядок в Омской области в 2023 году
В Омской области в 2023 году отремонтировали 230 км автодорог. Работы проводили вы рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Самая протяженная отремонтированная трасса — Тобольск – Тара – Томск, участки Тара – Усть-Ишим, 133-163 км и 120-130 км. Выполнены работы по фрезированию, укреплению основания методом холодного ресайклинга, устранению причин пучинообразований, устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия, нанесению разметки и установке дорожных знаков, а также остановок и камер.
Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», самой востребованной оказалась дорога Омск – Муромцево – Седельниково, где отремонтировали сразу три участка в 2023 году, а за три года — более 88 км. Востребованной у туристов стала и дорога Называевск – Тюкалинск. На ней отремонтировали два участка.
В ноябре в Омске ввели в эксплуатацию транспортную развязку по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. Развязку построили в рамках нацпроекта. Общая протяженность построенных участков, включая полосы для съездов, участок улицы 3-й Енисейской, а также два правоповоротных съезда, составляет 1,4 км.