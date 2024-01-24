Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
В России количество обращений пользователей по поводу сбоев в работе Telegram 24 января превысило 5,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.РФ» за последние 24 часа.
На данный момент наибольшее количество сбоев зафиксировано в Новосибирской области (34%), Хабаровском крае (20%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%).
Также проблемы в работе мессенджера наблюдаются еще в 12 регионах.
Ранее, 17 января, пользователи по всей России пожаловались на сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сообщалось, что половина всех жалоб (53%) приходилась на Башкортостан. Сбои также обнаружили жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Оренбургской, Самарской областей и Удмуртии.