В Московском зоопарке за 10 лет родилось более 11 тыс. детенышей

За последние 10 лет в Московском зоопарке родилось свыше 11 тыс. детенышей. Об этом во вторник, 23 января, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«В 2014 году в зоопарке появились на свет 824 детеныша, а последние четыре года у нас рождается не менее 1,4 тыс. разных животных в год», — приводит ее слова телеканал «360».

Акулова отметила, что такие цифры являются результатом слаженной и грамотной работы ветеринаров и специалистов по уходу. Стараниями зоологов для животных создаются условия, близкие к естественным. В частности, специалисты следят за уровнем влажности и температурой в вольерах и инкубаторах, контролируют питание животных. Такой подход позволяет размножатся даже тем видам, которые плохо дают потомство в неволе. Например, лучистая черепаха, лесной дракон, гвинейский турако, отмечает РИАМО.

Также за последнее десятилетие в столичном зоопарке наблюдали несколько всплесков рождаемости детенышей редких животных. Спустя год в зоосаде на свет появился птенец кафрского рогатого ворона. Размножения этих птиц в зоопарке добивались на протяжении 20 лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, четыре года назад, впервые за 15 лет, потомство принесла редкая мартышка диана. Также родились два птенца краснокнижной африканской птицы — гвинейского турако. Зоологи выкармливали их вручную, поскольку они были очень слабы.

В 2023 году в Московском зоопарке появилось более 1,5 тыс. животных. Самым значимым событием стало появление потомства у больших панд — самца Жуи и самки Диндин, пишет RT. В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать, отмечает «Москва 24».

31 декабря в столичном зоосаде рассказали о рекордном потомстве капибар. В декабре родились двое детенышей. В прошлом году первый детеныш капибар отправился в Екатеринбург. Также пополнение в семействе было летом, тогда тоже родились трое малышей, все они живут с родителями Кузьмой и Малой. Роды прошли хорошо и без вмешательства ветврачей, они наблюдали в отдалении. Детеныши почти сразу же начали взаимодействовать со своим родственниками, хотя и не отходят далеко от матери, сообщает телеканал «Звезда».