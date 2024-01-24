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Майнеров предложили отключать от электроэнергии на срок до 500 часов в год

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В России майнеров предложили определить в новую категорию потребителей электроэнергии. В случае энергодефицита их можно будет отключать от снабжения на срок до 500 часов в год (почти 21 день). Такая инициатива указана в исследовании НИУ ВШЭ — его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в правительство РФ.

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Сейчас есть три категории надежности электроснабжения. Так, например, домохозяйства можно отключать от электроэнергии только на 72 часа за год и не более 24 часов подряд.

Такое решение может устроить всех, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Он подчеркнул, что это допустимо для бизнеса, и майнеры готовы идти на компромисс. Предложение также поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Эта мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз, отмечается в исследовании. Министерство опубликовало проект постановления правительства с такой инициативой в конце 2023-го.

Однако в Минэнерго заявили «Известиям», что не рассматривают альтернативные предложения из исследования. Фактически весь майнинг сегодня может быть отнесен к серой зоне, подчеркнули в ведомстве. Там добавили: цель предложенного повышения тарифов — создать стимул для переезда майнеров в энергоизбыточные районы. Это нужно для присоединения к электрическим сетям социальных объектов и строящегося жилья.

Разумным решением энергодефицита в некоторых регионах будет высвобождение мощностей, занятых именно нелегальным майнингом, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ватт и всё: майнеров предложили отключать от электроэнергии на 500 часов в год

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