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Часть функций ИИ оказалась неработающей на Samsung Galaxy S24 в РФ

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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«Известия» первыми в России протестировали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S24. Такой аппарат можно приобрести по цене от 147 тыс. рублей. Продажи новой линейки гаджетов стартовали в РФ 19 января — раньше остального мира.

Флагман в руки: Galaxy S24 появится в России раньше остального мира
Сколько будут стоить новые гаджеты от Samsung и станут ли они популярными у покупателей

Дизайн устройства получился очень спорным. Традиционно южнокорейские аппараты были одними из самых удобных в использовании, но с нынешним поколением что-то пошло не так. В компании решили полностью отказаться от скругленных граней и сделали форму, напоминающую кирпич, — острую и рубленую.

Инновации не пошли на пользу смартфону — его просто неудобно держать в руках, так как гаджет буквально впивается в ладонь. Ощущается это практически сразу. Поэтому первое, о чем придется позаботиться новоиспеченному владельцу Ultra, — это купить удобный чехол. А это удовольствие не из дешевых: в зависимости от формата придется заплатить дополнительно от 3,5 до 7 тыс. рублей.

Другое нововведение — это титановый корпус. Но и тут корейские дизайнеры подсмотрели решение у компании из Купертино. Тем не менее к внешнему виду аппарата претензий нет: он смотрится очень дорого. Можно выбрать из нескольких цветов — черного, темно-синего, серого и золотого.

Одной из главных особенностей линейки S24 стал искусственный интеллект. Например, с помощью функции Circle to Search можно получить данные о любом объекте прямо с камеры смартфона. Другой полезный инструмент — Instant Slow-mo, который делает из обычного видео замедленное. Еще одна функция (правда, не работающая на русском языке) — автоматический перевод во время звонка с одного языка на другой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 24 января, в 10:00

Как на углах: часть функций ИИ не работает на Samsung Galaxy S24 в России

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