Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве

Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита», снятого по мотивам одноименного романа русского писателя Михаила Булгакова, состоялся в Москве в кинотеатре «Октябрь» во вторник, 23 января.

Режиссером кинокартины выступил Михаил Локшин. В 2020 году популярность в России обрел другой его фильм «Серебряные коньки», который две недели возглавлял прокат по стране.

Актриса Юлия Снигирь исполнила роль Маргариты, Евгений Цыганов сыграл Мастера, а Август Диль примерил на себя образ Воланда. Бюджет кинокартины составил 1,2 млрд рублей.

Фильм стал третьей по счету экранизацией этого романа Булгакова, снятой в России. Первой стала кинокартина Юрия Кары 1994 года, а после этого на экраны вышел сериал Владимира Бортко 2005 года.

Сюжет новой экранизации отличается от литературного первоисточника и представляет собой скорее авторскую интерпретацию произведения, в которую заложены новые смыслы. В прокат картина выйдет уже 25 января.

«Известия» в числе первых посмотрели новый фильм и рассказали о нем.