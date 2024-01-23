«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби и вышел в плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» во вторник, 23 января, в гостях обыграл столичное «Динамо» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Спартака» четыре шайбы забросил Максим Цыплаков, еще по одной забили Шейн Принс и Михаил Чайковский. «Динамо» голы принесли Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.
Таким образом, красно-белые стали четвертой командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф, обращает внимание «Спорт-Экспресс».
«Спартак», набрав 72 очка, сохранил четвертое место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 74 очками осталось на второй строчке на Западе.
Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА уступил хоккейному клубу «Динамо» из Минска на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 2:1.