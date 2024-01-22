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Петербургский СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 22 января, петербургский СКА уступил хоккейному клубу «Динамо» из Минска на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 2:1.

Счет во втором периоде открыл минский нападающий Роман Горбунов. В третьей 20-минутке шайбу минчанам забил петербургский игрок Александр Гальченюк. Победный гол в овертайме забил выступающий за Белоруссию Сэм Анас, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам 54 матчей команда из Северной столицы закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками, в то время как «Динамо» идет на восьмой позиции (53 очка по результатам 53 матчей).

В следующем матче петербургский клуб сыграет против «Барыса», а минские хоккеисты встретятся с ЦСКА. Игры состоятся 24 января.

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Ранее, 12 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» уступил петербургскому СКА на столичной арене «Мегаспорт», собравшей более 9 тыс. болельщиков. Игра завершилась со счетом 2:5, для москвичей в этом сезоне поражение стало пятым подряд.

За петербуржцев первую шайбу в ворота соперников на 4-й минуте отправил Михаил Воробьев. Также отличились его коллеги Валентин Зыков (34-я), Арсений Грицюк (39-я), а Сергей Толчинский оформил дубль (35-я, 38-я).

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