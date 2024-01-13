Московский «Спартак» уступил петербургскому СКА и потерпел пятое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 12 января московский «Спартак» уступил петербургскому СКА на столичной арене «Мегаспорт», собравшей более 9 тыс. болельщиков. Игра завершилась со счетом 2:5, для москвичей в этом сезоне поражение стало пятым подряд.

За петербуржцев первую шайбу в ворота соперников на 4-й минуте отправил Михаил Воробьев. Также отличились его коллеги Валентин Зыков (34-я), Арсений Грицюк (39-я), а Сергей Толчинский оформил дубль (35-я, 38-я), отметил «Спорт-Экспресс».

У хозяев голы забили Джоуи Кин (55-я) и Илья Ковальчук, который взял свое 400-е очко (173 заброшенные шайбы + 227 голевых передач) в 413-м матче в КХЛ. Ковальчук — 20-й игрок, достигший 400 очков в КХЛ.

По итогам матча СКА набрал 68 очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 очками опустился на четвертую строчку рейтинга.

До этого хоккеисты московского «Спартака» четырежды уступали на выездных матчах: подмосковному «Витязю» (4:5), московским ЦСКА (1:3), «Динамо» (2:3) и минскому «Динамо» (1:3).

Днем ранее, 11 января, московский хоккейный клуб «Динамо» на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 4:2.