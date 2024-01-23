Один человек пострадал при пожаре в доме на северо-востоке Москвы
Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в районе Ярославский на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице во вторник, 23 января.
Сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 1, где происходило возгорание в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ведомства в 18:03 мск. Огонь частично ушел в лифтовой холл.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены восемь человек, из них один ребенок. К сожалению, один человек пострадал», – рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
В 18:57 пожар был локализован, в 19:19 ликвидирован.
Накануне пожар произошел в квартире на улице Правды в Москве. В результате возгорания погиб один человек, сообщает телеканал «360». По информации «Известий», пожар возник из-за возгорания одеяла с электрическим подогревом. К ЧП привело короткое замыкание в одеяле.
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