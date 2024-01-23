Девушка погибла в лобовом ДТП на трассе в Самарской области
В Кинель-Черкасском районе Самарской области в результате лобового столкновения отечественной машины и иномарки погибла девушка. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла 23 января примерно в 12:50 на 83-м км автодороги Самара – Бугуруслан. Лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и BMW.
В результате ДТП погибла девушка, находившаяся за рулем отечественной легковушки, пишет НИА «Самара». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
23 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России, что за прошедшие сутки на дорогах страны произошло 181 ДТП, в которых 15 человек погибли и 214 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП, ранения получили 25 детей, погибших нет.