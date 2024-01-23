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В РЭО оценили предложение Минприроды изменить расчет платы за вывоз мусора

В РЭО положительно оценили предложение изменить расчет платы за вывоз мусора в РФ
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В том случае, если в РФ изменят расчет платы за вывоз мусора по предложению Минприроды, в регионах, где будут применяться такие расчеты, россиянам, уехавшим в командировку, можно будет не платить за вывоз отходов, объяснил «Известиям» генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев 23 января.

Ранее в этот день издание «Ведомости» сообщило, что Минприроды разработало проект постановления правительства, согласно которому, регионы могут получить право устанавливать порядок расчета размера платы за вывоз ТКО в случаях, когда он считается исходя из фактического количества вывезенных ТКО. Изменения вносятся в правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Авторы инициативы считают, что для обеспечения равных прав граждан при выполнении корректирующего расчета по итогам года должно учитываться также и временное отсутствие потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО.

«Мы поддерживаем это постановление. Оно дает субъектам РФ возможности для перерасчета платы за ТКО для граждан за период временного отсутствия в жилом помещении. Плату получится сократить, если в регионе расчеты осуществляются исходя из «фактического» образования отходов — на основе данных о количестве вывезенных контейнеров с отходами. В регионах, где применяются такие расчеты, можно будет не платить за вывоз отходов, если уехал в длительную командировку или, скажем, госпитализирован в больницу на лечение», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он уточнил, что ранее такие нормы существовали только для случаев, когда расчеты за услуги по обращению с ТКО велись по нормативам, то есть в расчете на численность проживающих в квартире, однако всё большее количество регионов переходят на раздельный сбор и используют расчеты исходя из объема фактически вывезенных отходов.

«Правительство «закрывает» еще один пробел законодательства, из-за которого поступало много жалоб на реформу от населения», — добавил Буцаев.

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Ранее, 17 января, в РЭО сообщили, что такие товары, как колготки, пакеты, смартфоны и строительные материалы, дополнили список изделий, подлежащих обязательной переработке. Буцаев уточнил, что всего переработке подлежит 1,3 тыс. товаров.

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