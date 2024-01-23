Риелтор предрекла рост стоимости жилья в новостройках и падение цен на вторичку

Стоимость жилья в новостройках России в ближайшее время продолжит расти, в то время как цены на вторичном рынке могут снизиться, считает риелтор София Любимова. Об этом она рассказала «Известиям» 23 января.

«Если опираться на аналитику прошлых лет, то с большей долей вероятности можно говорить о том, что новостройки продолжат расти [в цене], так как ставки по ним — от 4 до 8% по разным льготным программам», — отметила эксперт.

В то же время, по ее мнению, ставки по ипотеке на вторичную недвижимость будут на уровне около 17–18%. В связи с этим Любимова спрогнозировала снижение покупательской способности на вторичном рынке и уменьшение цен.

«Если были планы покупать новостройку на будущее детям или под долгосрочные инвестиции, то самое время сделать это сейчас, пока не все застройщики еще подняли цены», — рекомендовала риелтор.

Ранее, 20 января, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что средний размер скидок при продаже вторичного жилья в России с начала года находится на рекордно низком уровне и не превышает 3%. Как уточнил ведущий аналитик этой компании Александр Иванов, несмотря на снижение доступности ипотечных программ на готовое жилье, а вместе с этим и спроса, собственники в большинстве городов не спешат увеличивать уровень торга при продаже своих квартир. Но в крупных городах РФ тренд на рост среднего дисконта всё же наметился, добавил он.