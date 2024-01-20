Россияне отказываются снижать цену своих квартир

Средний размер скидок при продаже вторичного жилья в России с начала года находится на рекордно низком уровне и не превышает 3%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Несмотря на снижение доступности ипотечных программ на готовое жилье, а вместе с этим и спроса, собственники в большинстве городов не спешат увеличивать уровень торга при продаже своих квартир, — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, — однако в крупных городах России тренд на рост среднего дисконта всё же наметился, в некоторых он превысил 9%».

Аналитики компании сравнили цену предложения и реальную стоимость продажи готовых квартир за последние 30 дней и составили рейтинг крупнейших городов России с самым большим средним дисконтом при продаже готовых квартир.

На первом месте оказалась Самара, здесь средний уровень торга достиг 9,1%, на втором месте Краснодар с дисконтом 8,8%, на третьем — Казань, где средний уровень торга достиг 7,2%, четвертое место у Санкт-Петербурга (6,1%), пятое — у Москвы (5,3%). Также в десятке лидеров по среднему размеру скидок: Омск (5%), Пермь (4,7%), Красноярск (4%), Ростов-на-Дону (3,9%) и Уфа (3,8%). Самый же низкий средний уровень торга отмечен в Челябинске (0,1%) и Воронеже (1,7%).

«Стоит отметить, что в январе прошлого года средний уровень скидок при продаже вторичного жилья в России достигал 5,9%, поэтому потенциал для торга при покупке готового жилья есть, а это способно хотя бы частично минимизировать рост переплаты по ипотеке из-за выросших ставок», — подытожил Иванов.

Ранее, в начале января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться.