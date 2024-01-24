В полис ОМС предлагают включать тапочки и туалетную бумагу

В полис ОМС предлагают включать оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги. Как выяснили «Известия», такие рекомендации Минздраву дали в Совете Федерации по итогам слушаний на тему «Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути их решения».

Документ за подписью главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко есть в распоряжении «Известий».

«Министерству здравоохранения РФ рассмотреть возможность уточнения правового статуса стандартов и клинических рекомендаций с позиций обязательности их исполнения; включения медизделий в стандарты и клинические рекомендации с целью повышения их доступности для пациентов; создания стандартов сервисного обслуживания пациентов, позволяющего включать в ОМС оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги и т. п.», — говорится в документе.

Участник парламентских слушаний, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил «Известиям», что предложение о расширении использования ОМС заслуживает поддержки.

«Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда пациент попадает в больницу, получает качественную медпомощь, но при этом сталкивается с неудобным сервисом, проблемами по наличию элементарных бытовых предметов, которые являются для него необходимыми. Поэтому, конечно, для совершенствования качества медуслуг можно было бы рассмотреть такую меру в рамках ОМС для пациентов, которые находятся на стационарном лечении», — пояснил эксперт.

По его словам, на эти цели потребуются не очень большие затраты, а в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан.

Ранее, 12 января, «Известия» сообщили, что глава правительства России Михаил Мишустин 9 января утвердил программу госгарантий в сфере здравоохранения на 2024-й, а также плановые 2025 и 2026 годы. Помимо прочего, базовая программа ОМС в России с 2024 года будет включать консультации медицинских психологов. По направлению лечащего врача к ним смогут обратиться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.