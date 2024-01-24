Реклама
Прямой эфир
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Мир
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Общество
Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве
Армия
Российская система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Мир
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Мир
Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии

В полис ОМС предлагают включать тапочки и туалетную бумагу

0
Фото: Global Look Press/Polly Wreford
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В полис ОМС предлагают включать оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги. Как выяснили «Известия», такие рекомендации Минздраву дали в Совете Федерации по итогам слушаний на тему «Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути их решения».

Документ за подписью главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко есть в распоряжении «Известий».

«Министерству здравоохранения РФ рассмотреть возможность уточнения правового статуса стандартов и клинических рекомендаций с позиций обязательности их исполнения; включения медизделий в стандарты и клинические рекомендации с целью повышения их доступности для пациентов; создания стандартов сервисного обслуживания пациентов, позволяющего включать в ОМС оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги и т. п.», — говорится в документе.

Участник парламентских слушаний, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил «Известиям», что предложение о расширении использования ОМС заслуживает поддержки.

«Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда пациент попадает в больницу, получает качественную медпомощь, но при этом сталкивается с неудобным сервисом, проблемами по наличию элементарных бытовых предметов, которые являются для него необходимыми. Поэтому, конечно, для совершенствования качества медуслуг можно было бы рассмотреть такую меру в рамках ОМС для пациентов, которые находятся на стационарном лечении», — пояснил эксперт.

По его словам, на эти цели потребуются не очень большие затраты, а в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан.

С человеком и без: какой будет российская и мировая медицина через 20 лет
Редактирование генома, спасение от инфаркта с помощью «умных» часов, роботы-хирурги и другие инновации

Ранее, 12 января, «Известия» сообщили, что глава правительства России Михаил Мишустин 9 января утвердил программу госгарантий в сфере здравоохранения на 2024-й, а также плановые 2025 и 2026 годы. Помимо прочего, базовая программа ОМС в России с 2024 года будет включать консультации медицинских психологов. По направлению лечащего врача к ним смогут обратиться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024