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Эксперт назвал способы распознать мошенника, говорящего голосом родственника

Лужнов: прикинувшегося родственником мошенника можно раскрыть с помощью вопросов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководитель управления по противодействию мошенничеству BI.ZONE Алексей Лужнов 23 января рассказал «Известиям», как действовать в том случае, если мошенники просят деньги голосом родственника.

«Если возникают сомнения, кто звонит или пишет — действительно родственник или мошенники, — не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Они должны носить индивидуальный характер и касаться каких-то вещей, деталей из прошлого, которые могут быть известны только тому, от чьего имени вам звонят», — посоветовал Лужнов.

По его словам, важно также отталкиваться от возраста. Если звонят от имени молодых людей, подростков, можно запросить подтверждение в альтернативных каналах, например прислать сообщение в одном или нескольких мессенджеров. Когда речь о человеке среднего возраста, стоит предложить встретиться лично.

«Если звонят действительно мошенники, то они будут всячески от этого отказываться и быстро потеряют интерес к жертве. Если звонок поступил от имени пожилого родственника, нужно сообщить о ситуации другим родным. Они смогут связаться с человеком и проверить, всё ли у него в порядке», — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что самое главное в такой ситуации — не стесняться проявлять бдительность: задавать уточняющие вопросы, просить звонящего подтвердить свою личность через альтернативные каналы, связываться с другими близкими.

«Рекомендуем придерживаться универсального алгоритма действий: положить трубку и самостоятельно перезвонить абоненту. Крайне важно при этом набрать номер самостоятельно или выбрать его из списка контактов, а не перезванивать на последний входящий номер», — резюмировал Лужнов.

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Ранее в этот день сообщалось, что мошенники украли 100 тыс. рублей у жительницы Москвы, подделав голос ее родственника в сообщении, где тот якобы попросил у нее перевести 100 тыс. рублей. Девушка сделала перевод и через некоторое время связалась с родственником по другому мессенджеру. Тот сообщил о взломе Telegram и подделке голоса.

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